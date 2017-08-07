Российско-японскую лабораторию 3D-материалов создадут в Воронеже

Руководство Воронежского технического университета планирует создать российско-японскую лабораторию новых строительных гипсовых материалов.

Как сообщает ТАСС, она будет основана в первом в Воронеже «умном доме», который откроется 24 августа 2017 года.

Строительство «умного дома» по российско-японскому проекту стартовало в апреле. После сдачи здание станет экспериментальной лабораторией ВГТУ на два года.

Там будут обучать магистров по специально учрежденной программе. В доме предусмотрены коммуникационные, отделочные и инженерные решения. Кроме того, для дистанционной диагностики установлено не только российское, но и японское оборудование.

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный рассказал, что поставка новых материалов будет осуществляться как на российский, так и на японский рынок для использования в 3D-строительстве.

Планируется, что осенью воронежская делегация прибудет в Японию, чтобы представить уникальные строительные материалы, разработанные учеными ВГТУ.

Он также добавил, что исследователи университета создали новые строительные материалы на основе гипса. Патенты на них в скором времени будут зарегистрированы, сейчас они находятся на стадии оформления.

Колодяжный заявил, что испытания новых стройматериалов планируются в новой экспериментальной лаборатории, в одной из секций «умного дома».