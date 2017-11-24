“Российское движение школьников” подключит к конкурсу 8 тысяч школ

Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации “Российское движение школьников” (РДШ) Алиса Крюкова рассказала журналистам о конкурсе “РДШ – территория самоуправления”.

“Все наши 8 тысяч школ, которые участвуют в “Российском движении школьников”, подключим к конкурсу в этом году. В следующем году мы хотим подключить и учреждения допобразования. У нас очень много предложений от них, чтобы мы их включили. Это будет отдельная номинация. Но количество ребят, которые будут подключены, вырастет”, – цитирует ее ТАСС.

В ходе конкурса “РДШ – территория самоуправления” ребятам предстоит создать на базе школы орган ученического самоуправления, составить календарный план работы на 2017-2018 годы, реализовать и описать проект, направленный на улучшение условий школьной жизни обучающихся и снять видеорепортаж с места проведения общешкольного мероприятия.

Принять участие в конкурсе могут ученики 7-11 классов, активисты и лидеры школьного самоуправления со всей страны. Победители и призеры станут участниками Всероссийского форума “РДШ – территория самоуправления”.

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