Российское посольство открыло горячую линию после извержения вулкана на Бали

Посольство Российской Федерации в Индонезии открыло горячую линию для информирования соотечественников из-за извержения вулкана на Бали. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, рекомендует российским гражданам, отдыхающим на острове, учитывать ситуацию с извержением вулкана Агунг.

“По информации посольства России в Джакарте, международный аэропорт на острове Бали, который был закрыт с 27 по 29 ноября, возобновил свою работу. Российская дипмиссия в постоянном режиме отслеживает данную ситуацию. Организована круглосуточная телефонная линия для приема обращений российских граждан. Регулярно обновляется соответствующая информация на онлайн-ресурсах посольства. С целью оказания содействия соотечественникам 29 ноября на остров Бали командированы дипсотрудники”, – информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Ранее «Практика» писала о том, что на Бали эвакуировали более 120 тысяч человек.