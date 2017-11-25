Российского бизнесмена Малофеева объявили в международный розыск

Бизнесмена Константина Малофеева объявили в международный розыск.

Как передает ТАСС, соответствующее решение приняла Национальная полиция Украины. Киев обвиняет российского бизнесмена в финансировании ополченцев Донецка и Луганска.

Досудебное расследование против Малофеева на Украине прекращено. В ходе него, как утверждают власти страны, были получены доказательства вины бизнесмена по уголовной статье “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”.

Константин Малофеев является основателем телеканала “Царьград ТВ”.