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25 ноября, в 19:38
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Российского бизнесмена Малофеева объявили в международный розыск

Украина обвиняет россиянина в финансировании донбасских ополченцев

Бизнесмена Константина Малофеева объявили в международный розыск.

Как передает ТАСС, соответствующее решение приняла Национальная полиция Украины. Киев обвиняет российского бизнесмена в финансировании ополченцев Донецка и Луганска.

Досудебное расследование против Малофеева на Украине прекращено. В ходе него, как утверждают власти страны, были получены доказательства вины бизнесмена по уголовной статье “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”.

Константин Малофеев является основателем телеканала “Царьград ТВ”.


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