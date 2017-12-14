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14 декабря, в 11:09
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Российского педагога впервые включили в шорт-лист премии “Учитель мира”

Учитель математики из Москвы стала претендентом на получение почетной награды

Учитель математики Московской школы №1409 Наталия Киселева включена в ТОП-50 учителей, претендующих на награду “Учитель мира”.

Как сообщает RT, педагог из России вошел в шорт-лист международной премии впервые. Список претендентов на получение почетной учительской награды опубликован на официальном сайте премии.

Церемония награждения победителей ежегодно проходит в Дубае, крупнейшем городе ОАЭ.

Наталия Киселева стала первым педагогом из РФ, когда-либо попадавшим в шорт-лист данной премии. Отмечается, что в России она неоднократно была удостоена почетных наград и звания Лучшего учителя России.


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