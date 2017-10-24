Российскую лунную базу построят в период 2040-2050 годов

Начальник летной службы корпорации «Энергия» Александр Калери рассказал о сроках строительства российской базы на Луне. По его словам, ее возведут в период 2040-2050 годов. Подготовка к ее развертыванию на поверхности естественного спутника Земли начнется в период 2031-2040 годов.

Сразу после окончания строительства начнутся научные исследования на этой базе. Специалисты планируют изучать ресурсы Луны и проводить другие научные изыскания, сообщает ТАСС.

В настоящее время ключевым моментом развития отечественной лунной программы является создание пилотируемого корабля «Федерация». В 2022 году он должен совершить свой первый беспилотный запуск, а в 2024 году — пилотируемый.

В конце июля ученые обнаружили, что в недрах Луны есть вода. Международный коллектив специалистов, изучающих планеты и их спутники, а также солнечную систему в целом и другие планетные системы с их экзопланетами, изучили данные, полученные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1, о чем ранее писала «Практика».