Россия готова к новой системе антидопингового контроля

Россия готова выстроить новую систему антидопингового контроля.

Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает RT. Мутко отметил, что необходимо уважать российских спортсменов. Все атлеты выиграли свои медали в Сочи заслуженно.

Вице-премьер России просил МОК пригласить иностранных тренеров, которые работали со сборной и следили за всеми спортсменами. «Если б мы были на программе, явно наша футбольная сборная играла бы лучше. Не выходим из группы на Евро на программе — так, что ли?» – сказал Мутко.

По словам вице-премьера, Россия готова выстроить новую систему антидопингового контроля с требованиями, которые выдвигаются во всем мире.

Ранее «Практика» сообщала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал тему допингового скандала. По его словам, она стала абсолютно политической и автономной.