Россия готова сократить добычу нефти

Российские нефтяные компании готовы выполнить соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.

Как передает РИА Новости, об этом в среду, 14 февраля, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, Россия продолжит соблюдать свои обязательства по сокращению добычи на 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года ОПЕК и страны, не входящие в организацию (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в день. Из них около 300 тысяч баррелей приходится на Россию.

На сегодняшний день данная сделка является действительной до конца 2018 года.