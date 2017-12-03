Россия и Китай могут обогнать США в создании искусственного интеллекта

Российские и китайские ученые опережают американских в разработке искусственного интеллекта.

Заместитель министра обороны США по разведке Кэри Бинген заявила, что Москва и Пекин добились огромного прогресса в своих технологиях, поэтому вскоре вполне могут догнать США, сообщает издание Daily Star.

В Минобороны США отмечают, что Пентагону предстоит вложить огромные ресурсы в новейшие исследования компьютерных систем и робототехники, иначе Россия раньше Америки создаст “смертоносный искусственный интеллект”.

Кроме того, в США обеспокоены тем, что Китай также стремительно совершенствует свои технологии и вполне способен догнать Америку в течение пяти лет.

Напомним, ранее “Практика” писала о том, что Россия добилась значительных успехов в создании боевых роботов тактического звена весом от пяти до 30 тонн.