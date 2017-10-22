Россия и Мексика обсуждают соглашение на ремонт вертолетов Ми-17

Холдинг «Вертолеты России», который входит в Ростех, намерен согласовать с военно-воздушными силами Мексики контракт на сервисное обслуживание вертолетов Ми-17.

Об этом в воскресенье, 22 октября, ТАСС рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что холдинг уже осуществлял капитальный ремонт 19 вертолетов ВВС Мексики в 2014-2015 годах.

На данный момент срок гарантии на летательные аппараты истекает, поэтому Россия предложила Мексики продолжить сотрудничество в сфере технической эксплуатации вертолетов. Документы уже отправлены, поэтому холдинг ожидает ответа от военного ведомства Мексики.

Известно, что дополнительно эти и другие темы будут подниматься в понедельник, 23 октября, на переговорах министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с министром национальной обороны Мексики генералом Сальвадором Сепедой.

Ранее «Практика» информировала о том, что Россия и Китай совместно построят тяжелый вертолет.