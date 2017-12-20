Россия и Сербия укрепляют отношения

Главы России и Сербии подкрепляют работу по развитию в сфере туризма подписанием двусторонних документов.

Министерство культуры Российской Федерации сообщает, что в Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем.

Главы государств приняли меморандум о сотрудничестве в области туризма между министерством культуры Российской Федерации и министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербии. Документ о сотрудничестве подписал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и вице-премьер Правительства Сербии Расим Ляич.

Из документа следует, что страны будут помогать друг другу в проведении мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма.

“Мы детально обсудили весь комплекс двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам”, – сказал Владимир Путин по итогам встречи.

Александр Вучич отметил, что Сербия высоко ценит руку дружбы, которую подал президент Путин, и пригласил Владимира Путина в Белград.