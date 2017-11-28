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28 ноября, в 20:30
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Россия и США ищут варианты сотрудничества в Афганистане

О такой потенциальной возможности заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил о возможных перспективах сотрудничества России и Америки в Афганистане.

Как сообщает ТАСС, по словам дипломата, на данный момент ведется обсуждение того, в какой форме будет вестись эта работа. Он заявил об этом во время своего выступления в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона во вторник, 28 ноября.

“У нас могут быть возможности для сотрудничества в Афганистане. Мы пока еще не договорились о том, какими они могут быть, но мы обсуждаем это”, – сказал Тиллерсон.

Как ранее передавала “Практика”, власти США выражали намерение направить около 800 миллионов долларов на помощь Афганистану.

 

 


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