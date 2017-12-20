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20 декабря, в 22:53
Новости

Россия и Турция обсудили палестино-израильский конфликт

Стороны озвучили предполагаемые пути урегулирования кризиса

В среду, 20 декабря, представители России и Турции обменялись мнениями по вопросам урегулирования палестино-израильского кризиса.

Как сообщает ТАСС, во встрече приняли участие представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и первый заместитель министерства иностранных дел Турции Умит Ялчин.

Дипломаты обсудили возможные пути урегулирования напряженности, возникшей в связи с заявлением американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, а также побеседовали о политической обстановке в Йемене, Сирии и Ливии.

Как передавала Praktika.ru, ранее Великобритания и Франция поддержали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который направлен против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.


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