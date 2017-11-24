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24 ноября, в 19:25
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Россия и Япония отменят систему двойного налогообложения

Оба государства намерены ускорить работу в этом направлении

По итогам заседания межправительственной комиссии РФ и Япония договорились оперативно провести работу по отмене двойного налогообложения.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает ТАСС.

По его словам, страны решили предпринять все усилия для скорейшей ратификации соглашения об избежании двойного налогооблажения. Также будет продолжена разработка проектов, способствующих торговому обороту и инвестициям.

Также стороны обсудили сотрудничество в промышленной сфере, сельском хозяйстве и сфере энергетики.

Как пояснил вице-премьер Шувалов, на сегодняшний день инвестиционное сотрудничество России с Японией укрепляется, а по наименее динамично развивающимся проектам идет активное взаимодействие.


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