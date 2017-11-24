Россия и Япония отменят систему двойного налогообложения

По итогам заседания межправительственной комиссии РФ и Япония договорились оперативно провести работу по отмене двойного налогообложения.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает ТАСС.

По его словам, страны решили предпринять все усилия для скорейшей ратификации соглашения об избежании двойного налогооблажения. Также будет продолжена разработка проектов, способствующих торговому обороту и инвестициям.

Также стороны обсудили сотрудничество в промышленной сфере, сельском хозяйстве и сфере энергетики.

Как пояснил вице-премьер Шувалов, на сегодняшний день инвестиционное сотрудничество России с Японией укрепляется, а по наименее динамично развивающимся проектам идет активное взаимодействие.