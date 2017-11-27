Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей

Россия выделит на развитие газовой отрасли Киргизии 100 миллиардов рублей.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов во время своего выступления ООН по промышленному развитию, передает ТАСС. Данная инициатива будет осуществляться в рамках программы партнерства между странами.

“Общий объем инвестиций в газотранспортную и газораспределительную сеть Киргизии составит 100 миллиардов рублей”, – сообщил Гатилов.

Дипломат отметил, что в результате осуществления Россией этого плана уровень газификации в Киргизии должен вырасти с 22 до 60 процентов.