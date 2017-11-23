Россия, Иран и Турция приняли заявление по Сирии

Президенты России, Турции и Ирана приняли трехстороннее заявление по Сирии.

Документ определяет главные области сотрудничества трех стран по совместной борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости. Также лидеры трех стран высказали готовность взаимодействия друг с другом, чтобы окончательно уничтожить все экстремистские группировки.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лидеры России, Ирана и Турции видят успехи в борьбе с терроризмом, так как территория Сирии практически полностью освобождена от боевиков. Благодаря этому можно переходить на новый уровень политического урегулирования кризиса в целом.

Путин призвал кооперироваться на региональном уровне для поддержания стабильности и развития регионов. По мнению Москвы, это идеальная структура многополярного мира.

Ранее “Практика”сообщала, что Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом обсудили дальнейшие действия, касающиеся борьбы с терроризмом.