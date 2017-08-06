Россия лидирует в 13 конкурсах Армейских международных игр

Российские команды по итогам восьми дней Армейских международных игр заняли первые места в 13 конкурсах.

Об этом рассказал главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщает ТАСС.

«По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место — Китай (лидирует в семи конкурсах), третье место — Казахстан (лидирует в трех конкурсах)», — сказал судья.

Горбатенко отметил, что четыре конкурса уже полностью завершены. В воскресенье, 6 августа, состоится финал конкурса «Безопасный маршрут».

Армейские игры перешли в финальную стадию, самые напряженные соревнования позади и остались лучшие из лучших, заявил главный судья.

На территории Китая в конкурсах «Десантный взвод» и «Чистое небо» лидером оказалась команда КНР. Второе место заняла российская десантная команда, а зенитчики из России оказались на четвертом месте, уступив бронзу сборной Белоруссии и Узбекистана.