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Россия направила США протест из-за срыва флагов в Сан-Франциско

Это расценено как крайне недружественный шаг

Россия направила США протест в связи с тем, что с дипломатических объектов в Сан-Франциско сорвали российские флаги. Объекты находятся под контролем США, поэтому то, что с них сняли российские государственные символы расценили как неуважение и недружественный шаг.

Российское дипломатическое представительство потребовало немедленно вернуть государственные символы на место и не допускать подобного впредь, пишет ТАСС. Официального комментария от Госдепа США пока не поступало.

Ранее «Практика» писала, что спецслужбы США проникли в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско. МИД России расценил это как враждебный акт, нарушающий международное право.


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