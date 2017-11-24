Россия направит в Аргентину самолет для поисков пропавшей подлодки

Российская Федерация направит на поиски пропавшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан» самолет-гигант. Речь идет о воздушном судне Ан-124 “Руслан”, грузоподъемность которого составляет 150 тонн.

Помимо этого к поискам подводной лодки может подключиться и российская мини-субмарина, сообщает телеканал Todo Noticias. В ближайшее время Минобороны РФ отправит к месту поисков специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России в рамках предложенной Владимиром Путиным помощи и договоренностям между оборонными ведомствами двух стран.

Подводная лодка «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Субмарина имеет длину 66 метров и способна развивать скорость до 25 узлов.

Ранее ВМС Аргентины сообщили о взрыве в районе исчезновения подлодки «Сан-Хуан», о чем писала «Практика».