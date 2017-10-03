Сегодня:
$
Нефть
Золото
03 октября, в 11:05
Новости

Россия отправит в космос диктофон для записи звуков с Марса

Кроме того, ученые собираются сделать снимки с Красной планеты

Исследователи из России запустят в космос диктофон для записи звуков Марса вместе с посадочной платформой миссии ExoMars-2020.

Об этом РИА Новости рассказал глава российской части научной нагрузки ExoMars-2020, заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов. Отмечается, что впоследствии записи с диктофона, который побывает в космосе, будут обнародованы.

Родионов сообщил, что в метеокомплекс, который отправится на Красную планету, будут входить специальный микрофон, блок из четырех RGB-камер с разрешением 2000 пикселей, а также различные датчики, показывающие освещенность, скорость ветра, уровень пыли, влажности и температуры.

Все снимки, а также звукозаписи, которые ученые получат с метеокомплекса, отправленного на Марс, обязательно будут опубликованы, исходя из слов заведующего лабораторией.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
21 сентября, в 20:32
Среди нобелевских претендентов снова оказались российские ученые
Новости
25 октября, в 13:35
Социальная сеть для ученых заработает в 2019 году
Новости
01 октября, в 17:51
Гончаренко рассказал о причинах отсутствия зрелищности в российском футболе

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо