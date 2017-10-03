Россия отправит в космос диктофон для записи звуков с Марса

Исследователи из России запустят в космос диктофон для записи звуков Марса вместе с посадочной платформой миссии ExoMars-2020.

Об этом РИА Новости рассказал глава российской части научной нагрузки ExoMars-2020, заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов. Отмечается, что впоследствии записи с диктофона, который побывает в космосе, будут обнародованы.

Родионов сообщил, что в метеокомплекс, который отправится на Красную планету, будут входить специальный микрофон, блок из четырех RGB-камер с разрешением 2000 пикселей, а также различные датчики, показывающие освещенность, скорость ветра, уровень пыли, влажности и температуры.

Все снимки, а также звукозаписи, которые ученые получат с метеокомплекса, отправленного на Марс, обязательно будут опубликованы, исходя из слов заведующего лабораторией.