Россия реализовала крупный пенсионный проект с Израилем

Россия стала первой страной, которая реализовала совместно с Израилем крупный социальный проект. Он непосредственно связан с выплатами пенсий гражданам Израиля, которые выехали с территории РСФСР до 1992 года.
По требованию Пенсионного фонда РФ все документы должны проходить через специальное подразделение израильского Института национального страхования. Для работы этого отдела Израиль выделил более 2,5 млн шекелей (больше $700 тысяч), пишет ТАСС со ссылкой на Софу Ландвер, министра алии и интеграции.
Соглашение по применению договора о сотрудничестве между Россией и Израилем в сфере социального обеспечения было подписано в июле. Согласно этому документу, Россия и Израиль учитывают стаж работы и заработка в обоих государствах при назначении пенсий и пособий. Ландвер подчеркнула, что процесс продвигается не очень быстро, однако каждый, кто посылает запрос на выплату пенсии, получает компетентный ответ и консультацию от специалистов.
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Начало положено. Евреям учfстникам войны, проживающим в Израиле, пенсия от России.
Теперь, евреям убывшим до 1992 г,.выплачивать пенсию. Может сразу всем евреям мира ,назначить выплаты, а чего, Россия то богатая, народу некуда деньги девать,
Они и так хорошо устроились. Бросили Россию, а мы русские пенсионеры ни куда не уехали. Лучше бы эти деньги отдали русским пенсионерам. После такого действия любви к властям у наших пенсионеров не прибавится.
они в россии не стремились вкалывать.(где посижу,где полежу, а чаще где то украду)
хорошо живут евреи )))), а нашим русским защищавшим евреев , израиль не хочет заплатить , а у нас пенсии , не считая Москвы , 8500 руб , живи и не в чем себе не отказывай (((((((((((((((((((((( медведев старается для евреев
Нашему руководству не мешало бы перенять у Израиля систему пенсионного и социального обеспечения. Что-то у нас чиновников много, а за пенсионерами и инвалидами присмотреть некому.