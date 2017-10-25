Россия реализовала крупный пенсионный проект с Израилем

Россия стала первой страной, которая реализовала совместно с Израилем крупный социальный проект. Он непосредственно связан с выплатами пенсий гражданам Израиля, которые выехали с территории РСФСР до 1992 года.

По требованию Пенсионного фонда РФ все документы должны проходить через специальное подразделение израильского Института национального страхования. Для работы этого отдела Израиль выделил более 2,5 млн шекелей (больше $700 тысяч), пишет ТАСС со ссылкой на Софу Ландвер, министра алии и интеграции.

Соглашение по применению договора о сотрудничестве между Россией и Израилем в сфере социального обеспечения было подписано в июле. Согласно этому документу, Россия и Израиль учитывают стаж работы и заработка в обоих государствах при назначении пенсий и пособий. Ландвер подчеркнула, что процесс продвигается не очень быстро, однако каждый, кто посылает запрос на выплату пенсии, получает компетентный ответ и консультацию от специалистов.