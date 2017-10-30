Правительство РФ планирует вывести часть войск из Сирии

Российское военно-политическое руководство может вывести часть военной группировки из Сирии.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники, власти России рассматривают возможность выведения из Сирии инженеров и технических специалистов, а также техники с авиабазы Хмеймим. Кроме того, сократить могут и авиагруппу ВКС.

При этом отмечается, что системы противовоздушной обороны, обеспечивающие защиту российских объектов, продолжат свою работу.

По данным министерства оборны РФ, благодаря военной поддерже Москвы правительственные силы Сирии установили контроль над 95 процентами территории страны, поэтому масштабное содействие уже не требуется.

Однако отмечается, что окончательное решение о выведении части войск из Сирии правительством РФ пока не принято.