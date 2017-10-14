Россия потребовала прекратить дискриминацию журналистов Sputnik

Журналисты российского агентства Sputnik подвергаются дискриминации, а их попытки работать совместно с министерством иностранных дел Франции игнорируют. Такое заявление сделал Александр Лукашевич, представитель РФ при ОБСЕ. Он обратил внимание Парижа на то, что стоит перестать мешать работе журналистов.

Также Лукашевич попросил Арлема Дезира, представителя ОБСЕ по свободе СМИ, обратить внимание на эту ситуацию, пишет РИА Новости. Все началось 5 октября, когда журналистку Sputnik выгнали с пресс-конференции по итогам встречи Эммануэля Макрона, президента Франции, и Хайдера Аль-Абади, премьер-министра Ирака. Несмотря на то, что девушка была аккредитована на мероприятие, ее попросили покинуть здание, пояснив что она не вошла в список.

Это не единственная история, связанная с дискриминацией Sputnik во Франции. Без ответа остаются десятки запросов на аккредитации и просьбы внести СМИ в список рассылки анонсов. Ранее «Практика» писала о том, что Эммануэль Макрон прямо заявил, почему невзлюбил Sputnik и их коллег Russia Today.

