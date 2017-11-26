Россия предложит ОАЭ технологию добычи углеводородов

РФ готова поделиться с Объединенными Арабскими Эмиратами уникальной технологией шельфовой добычи углеводородов.

Об этом заявил во время открытия российско-эмиратского бизнес-форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Россия уделяет значительное внимание геологоразведке, а также вопросам транспортировки и переработки нефти и газа. На сегодняшний день РФ ведет разработки уникальной технологии шельфовой добычи углеводородов и готова предложить эти наработки партнерам из ОАЭ.

Кроме того, Мантуров отметил успешное сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов в третьих странах.