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27 ноября, в 09:57
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Россия призвала США начать переговоры с КНДР

Альтернативы диалогу и переговорам не существует

Россия призвала Вашингтон и Пхеньян начать двусторонние переговоры.

Об этом рассказал заместитель главы МИД России Игорь Моргулов, сообщает Russian.news.cn. В понедельник, 27 ноября, на сессии клуба “Валдай” в Сеуле российский чиновник заявил, что альтернативы диалогу и переговорам нет. Чтобы начать этот диалог, двум странам нужно остановиться и подумать, что они делают.

Моргулов отметил, что сейчас США и КНДР довели ситуацию до крайне опасной. С одной стороны КНДР проводит свои ракетные испытания, с другой – США начали военные учения.

Заместитель главы МИД также заявил, что Москва предусматривает апокалиптическое развитие событий на Корейском полуострове, однако призывает страны действовать разумно и дорожить миром на планете.

 


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