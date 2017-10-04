Россия ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности на стадионах

Россия ратифицировала европейскую конвенцию по безопасности на стадионах. Договор о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию актуален для футбольных матчей и других спортивных мероприятий , которые проводят в общественных местах.

Конвенция предусматривает более полное информирование, а также обмен данными и опытом между полицейскими силами, сообщает Совет Европы. Правоохранители будут не только обеспечивать порядок на матчах, но и следить за тем, чтобы искоренить хулиганство и нарушение правил в футбольных клубах.

Россия стала уже четвёртой страной, которая ратифицировала конвенцию. Также договор утвердили Франция, Польша и Монако.