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Россия, США и Британия подписали заявление против биологического оружия

Страны планируют добиться запрета на его использование

Россия, США и Великобритания укрепят меры по запрещению биологического и токсинного оружия. Они подписали соответствующее заявление, подчеркнув в нем, что мир сталкивается с серьезными вызовами с  точки зрения биологической безопасности.

В частность, есть риск того, что некоторые государства разрабатывают и приобретают биологическое оружие, регулярно тестируя его. Также в заявлении идет речь о научно-технических достижениях, которые могут и приносить пользу, и наносить непоправимый ущерб, пишет Взгляд со ссылкой на МИД России.

В заявлении отдельно выделено, что необходимо запретить использование биологического и токсинного оружия. Ранее «Практика» писала о громком заявлении Владимира Путина. Президент РФ сообщил, что иностранцы собирают биологический материал россиян.


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