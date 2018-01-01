Россия стала председателем в органах ЕАЭС в 2018 году

Начиная с понедельника, 1 января 2018 года, Россия председательствует в Высшем евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает телеканал RT.

По договору о ЕАЭС, каждый год председательство передается представителям разных стран. В 2017 году во всех структурах председательствовали представители Киргизии.

Также, как передают РИА Новости, с 1 января 2018 года вступает в силу закон Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . По мнению экспертов, этот закон облегчит процедуру таможенного оформления грузов.