Россия впервые официально использовала блокчейн

Сбербанк и ФАС России начали обмен документами с использованием технологии “блокчейн”. Блокчейн — база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу, а значит, максимально защищены.

Проект называется “Цифровое взаимодействие ФАС России с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн”, сообщает ФАС. Это не первый проект Федеральной антимонопольной службы – в рамках ее пилотного проекта со Сбербанком, а также компаниями “Аэрофлот”, “Русский уголь”, и “Фортеинвест” специалисты изучили возможности распределенного хранения документов.

На данный момент, по словам представителей ФАС, информация и документы, которыми обмениваются ФАС со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде.