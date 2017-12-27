Россия вводит ответные ограничения для США

Власти РФ приняли решение о сокращении количества доступных для авиации США аэродромов по договору об открытом небе.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-дипломатических структурах, этот шаг станет ответом на ограничения, введенные американской стороной в отношении России.

Предположительно, число доступных США российских аэродромов сократится уже с января 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне было принято решение о закрытии для наблюдателей РФ воздушного пространства над Гавайями и Аляской.