Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 09:12
Новости

Россия вводит ответные ограничения для США

Москва намерена сократить доступ американской авиации к российским аэродромам

Власти РФ приняли решение о сокращении количества доступных для авиации США аэродромов по договору об открытом небе.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-дипломатических структурах, этот шаг станет ответом на ограничения, введенные американской стороной в отношении России.

Предположительно, число доступных США российских аэродромов сократится уже с января 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне было принято решение о закрытии для наблюдателей РФ воздушного пространства над Гавайями и Аляской.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
27 ноября, в 09:57
Россия призвала США начать переговоры с КНДР
Новости
30 ноября, в 15:45
Кремль ждет ответа Госдумы на действия США против RT
Новости
25 декабря, в 10:42
Список фигурантов антироссийских санкций пополнится

Оставить комментарий

avatar