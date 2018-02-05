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05 февраля, в 11:09
Новости

Россия выполнила свои обязательства перед США по сокращению СНВ

Стороны продолжат конструктивный диалог в этом направлении

Россия полностью выполнила свои обязательства перед США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Об этом в понедельник, 5 февраля, заявила пресс-служба МИД РФ. В ближайшее время российская сторона уведомит США о выполнении условий, предусмотренных договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Россия принимает к сведению заявление США о достижении ими согласованных уровней СНВ. Вместе с тем отмечаем, что объявленный выход на установленные показатели частично достигнут Америкой за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и тяжелых бомбардировщиков В-52Н», – сказано в сообщении.

Россия призывает США продолжить взаимодействовать в поиске решений проблем, связанных с переоборудованием и исключением средств СНВ.


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