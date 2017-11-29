Россия вышла на передовые позиции по созданию боевых роботов

Россия добилась значительных успехов в создании боевых роботов тактического звена весом от пяти до 30 тонн.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал генеральный директор предприятия-разработчика робототехники Управления производственно-технологической комплектации Дмитрий Остапчук.

Он отметил, что в указанном весовом сегменте Россия находится на ведущих позициях, опережая конкурентов по производству боевых роботов на пять лет.

В качестве примера основного конкурента Остапчук назвал британскую компанию BAE Systems, разработавшую программу роботизации легкого танка Black Knight, чьи тактико-технические характеристики можно сопоставить с российским разведывательно-боевым роботом “Уран-9”.

Однако Дмитрий Остапчук отметил, что предприятие Великобритании еще только представило макет своей техники, в то время как в России уже несколько лет ведется серийное производство “Уранов”.