Россия выступает за восстановление Афганистана как государства

Россия выступает за восстановление Афганистана в качестве самостоятельного и стабильного государства.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с коллегой из Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает ТАСС. Медведев предложил Абдулле обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества и проблем региональной безопасности.

Глава российского кабинета министров в очередной раз подтвердил позицию России в отношении восстановления Афганистана как самостоятельного, стабильного и экономически сильного государства.

Премьер-министр Афганистана поблагодарил коллегу за позицию Москвы, подчеркнув, что Россия проводит курс по стабилизации и развитию экономического сотрудничества между их странами.

Абдулла Абдулла заметил, что терроризм стал угрозой всех стран мира, поэтому государства должны лучше взаимодействовать по предотвращению подобных угроз.