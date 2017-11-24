Россия выступила против проекта США по Сирии

На сессии исполнительного совета организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) было отклонено предложение США по решению сирийского вопроса.

Как передает РИА Новости, Россия в числе других государств не поддержала американскую инициативу, признав предложенные меры излишне жесткими.

Внеочередная сессия исполнительного совета, в ходе которой США намеревались провести довольно радикальный антисирийский проект, длилась около двух недель. В итоге большинство участников заседания проголосовали против, и Америке пришлось отозвать предложение.

В частности, в проекте утверждалось, что Сирия утаивает свой арсенал, также содержались требования к Сирии в течение 45 суток объявить об оставшемся у нее химическом оружии. РФ и другие страны сочли это обвинение безосновательным, так как ранее Сирийские власти официально заявили, что никогда не применяли химоружие, кроме того, весь арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО США. Тем не менее, тщательного расследования проведено не было.

Как отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов, в ходе длительных баталий США пришлось отозвать свой проект.