Россия за 30 лет сократила свой ядерный арсенал на 85%

За последние 30 лет Россия внесла колоссальный вклад в достижение безъядерного мира — в стране на 85% сократился ядерный арсенал. Вероятно, разоружение продолжилось бы и дальше, но текущая обстановка в мире не позволяет продолжить отказываться от оружия.

Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, заявил, что Россия не будет подписывать и ратифицировать договор о запрещении использования ядерного оружия. Дело в том, что в разработке этого документа не участвовал ряд стран, он противоречит ряду правил и представлений, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что полностью отказаться от ядерного оружия пока невозможно, Россия надеется дополнительно снизить уровни по боезарядам, носителям и пусковым установкам к 2018 году.