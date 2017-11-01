Госдума планирует сократить число «писем счастья» ГИБДД

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с инициативой о сокращение количества писем о штрафах от ГАИ.

Парламентарий поясняет, что в настоящее время порядка 70% водителей начали проверять и оплачивать штрафы в электронном виде и теперь «письма счастья» к ним приходят по почте с запозданием, уже после оплаты. «Получается, те миллиарды, сотни миллиардов в масштабах страны, бюджетных денег, а каждый регион тратит на это деньги… Это две трети всех денег, которые идут на почтовые расходы и которые подпитывают нашу уважаемую Почту России, это деньги на ветер, поэтому это безобразие надо прекращать», — цитирует его РИА Новости.

Депутат подчеркивает, что он не собирается добиваться полной отмены «писем счастья», они также будут высылаться, но уже не в течение трех дней, а по истечении 20 суток. Перед тем, как они будут формироваться по базе данных, необходимо проверить, кто оплатил, и тем, кто оплатил досрочно в течение 20 дней, это письмо просто не высылать, пояснил Лысаков.

Ранее «Практика» писала о том, что компания «Яндекс» запустила мобильное приложение для погашения штрафов ГИБДД.