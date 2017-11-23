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23 ноября, в 20:04
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Россиян предостерегли от участия в бизнес-проектах по майнингу криптовалют

Алексей Кудрин считает, что вкладчики рискуют потерять свои деньги

Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что в настоящее время майнинг криптовалют находится только в стадии становления и является рискованным занятием. Также он предостерег россиян от участия в бизнес-проектах по добыче криптовалют в ближайшие два года.

“Безусловно, криптовалюты станут серьезным инструментом и технологией будущего, но сегодня они проходят время становления. Я бы пока предостерег создавать фабрики, это временно полученные деньги: кто-то заработает, но многие потеряют”, – цитирует его ТАСС.

Также экс-министр финансов уверен, что более 90% действующих в настоящее время криптовалют в ближайшее время прекратят свое существование.

Ранее «Практика» писала о том, что в России может появится город для добычи криптовалюты.


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