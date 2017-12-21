Россиянам спишут 41 млрд рублей долгов по налогам

Госдума приняла закон о списании налогового долга гражданам и ИП России. Им спишут долги на сумму около 150 миллиардов рублей.

Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, заявил, что такие долги перед бюджетом имеют 42 миллиона человек, а сумма задолженности достигает 41 миллиарда рублей. Глава государства также отметил, что нужно списать аналогичные долги индивидуальных предпринимателей. Это примерно 15 миллиардов рублей задолженности от 2,9 миллионов человек.

«Закон придуман для того, чтобы вполне обоснованно списать старые долги бездомных, очень-очень малоимущих и так далее. А нас обычных никто и не собирается освобождать от долга», – сказал один из пользователей соцсети в обсуждении этой темы.

Узнать свой долг по налогам можно на сайте Федеральной налоговой службы.