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10 февраля, в 15:55
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Россияне за год получили 300 миллионов посылок из интернет-магазинов

Около 90% этого потока приходится на Китай

В 2017 в Россию из международных онлайн-магазинов прибыло более 300 миллионов посылок.

В последнее десятилетие их поток каждый год увеличивается в два раза. Об этом рассказал первый заместитель главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов, сообщает ТАСС.

“За 2017 год порядка 275 миллионов посылок прибыли по “Почте России”, и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов. В итоге мы имеем 300 миллионов входящих бандеролей по трансграничной торговле – это огромный объем”, – сказал Давыдов.

По словам Давыдова, 90% всех посылок поступает в Россию через почту. Из этого потока более 90% заказов приходится на Китай.

Замглавы ФТС прибыл в Китай на Всемирную конференцию по таможенному регулированию интернет-коммерции. На конференции будут обсуждать мер по созданию единых международных стандартов для контроля потока товаров в сфере онлайн-торговли.


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