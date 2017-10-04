Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 октября, в 18:42
Новости

Россию подозревают в использовании референдума в Каталонии «с целью удара по Европе»

МИД РФ подчеркивал, что Москва уважает территориальную целостность Испании

Испанская центристская партия «Граждане» обратилась в правительство страны с просьбой объяснить, использовала ли Российская Федерация каталонский референдум о независимости «с целью нанесения удара по европейскому проекту».

Как сообщает агентство EP, если эта информация подтвердится, «Граждане» обратятся к министру иностранных дел Испании Альфонсо Кеседо с вопросом о том, какие дальнейшие меры будет применять правительство.

Еще до референдума о независимости в западных СМИ появлялась информация о том, что российские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии официальный сайт плебисцита.

В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность Испании.

Ранее «Практика» писала о том, что лидеры ультраправых сил обвинили ЕС в игнорировании каталонского кризиса.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 20:53
Испанские власти вычтут из зарплат чиновников Каталонии день всеобщей забастовки
Новости
05 октября, в 20:31
Посол РФ дал «театральный» ответ на обвинения в причастности к кататалонскому референдуму
Новости
20 октября, в 13:34
Мадрид установит временное прямое управление Каталонией

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо