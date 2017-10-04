Россию подозревают в использовании референдума в Каталонии «с целью удара по Европе»

Испанская центристская партия «Граждане» обратилась в правительство страны с просьбой объяснить, использовала ли Российская Федерация каталонский референдум о независимости «с целью нанесения удара по европейскому проекту».

Как сообщает агентство EP, если эта информация подтвердится, «Граждане» обратятся к министру иностранных дел Испании Альфонсо Кеседо с вопросом о том, какие дальнейшие меры будет применять правительство.

Еще до референдума о независимости в западных СМИ появлялась информация о том, что российские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии официальный сайт плебисцита.

В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность Испании.

Ранее «Практика» писала о том, что лидеры ультраправых сил обвинили ЕС в игнорировании каталонского кризиса.