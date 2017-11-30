Рост реальных зарплат россиян в 2017 году составит 3%

Рост реальных зарплат в России в 2017 году составит 3%, в номинальном выражении увеличение произойдет на 7%.

Об этом рассказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс». Заявил, что в этом году происходит рост реальных зарплат. По результатам года прирост составит 3%. «Это, может быть, тоже не самый выдающийся результат, но, тем не менее, это важное изменение тренда», – сказал председатель правительства.

По данным Росстата, средняя зарплата россиян в октябре 2017 года составила чуть более 38 тысяч рублей. По сравнению с этим же периодом 2016 года она выросла на 7,1%. В реальном выражении за этот же период зарплата увеличилась на 4,3%.

Реальные доходы граждан России сокращаются в течение четырех лет. В 2014 году они снизились на 0,7%. В 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, а в 2016 году доходы сократились на 5,9%.