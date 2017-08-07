Ростехнадзор проверит рудники «Алросы»

Ростехнадзор проведет плановую проверку пяти объектов алмазодобывающей компании «Алроса», включая рудник «Мир».

Представитель Ростехнадзора сообщил ТАСС о предстоящей проверке. Будут проверены рудники «Мир» и «Интернациональный», рудник «Удачный» и относящийся к нему склад взрывчатых веществ, а также рудник «Айхал».

«Повышение уровня промышленной безопасности является для компании основным приоритетом. В мае наблюдательный совет «Алросы» принял решение провести всесторонний аудит системы промбезопасности… В сложившейся ситуации помощь в аудите со стороны Ростехнадзора необходима и даст возможность минимизировать возможные риски, проведя по итогам проверки необходимые изменения», — сказал представитель компании.

Hа руднике «Мир» 4 августа произошел прорыв воды. В момент катастрофы на руднике находилось 153 человека. Поиски восьми из них еще продолжаются.

О деталях спасательной операции писала «Практика».