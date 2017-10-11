«Ростелеком» займется реализацией технологии блокчейн

Руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания в настоящее время работает над созданием специального проектного офиса по реализации технологии блокчейн.

Он пояснил, что блокчейн — это система организации распределенной базы данных, именно на этой технологии работает база, где хранится информация о транзакциях криптовалюты биткоин, сообщает РИА Новости.

Осеевский также добавил, что блокчейн доказала свою полезность, и напомнил о комментарии Центрального банка России и решении регуляторов Китая и Южной Кореи, которые запретили свободное хождение криптовалют и проведение ICO.

Ранее «Практика» приводила слова президента России Владимира Путина, который заявил, что использование криптовалют несет в себе и серьезные риски, основными из которых он считает возможность отмывания денег, полученных преступным путем, уход от налогов и финансирование терроризма.