Роструд напомнил о длинных выходных из-за Дня народного единства

Роструд опубликовал данные о выходных и праздничных днях в ноябре 2017 года. Так, из-за Дня народного единства, который в этом году выпадает на субботу, 4 ноября, выходной день переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 6 ноября.

Воскресенье, 5 ноября, также будет выходным, а продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на 1 час, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

В результате россиян ожидают три выходных дня подряд — 4, 5 и 6 ноября. В этом году в производственном календаре России 118 выходных дней и 247 рабочих дней. Больше всего последних было в августе — 23 дня, выходных в январе — 14.

Ранее «Практика» освещала заявление представителей Роструда о том, что большинству россиян не оплачивают сверхурочную работу.