Гуляем! Роструд разрешил опаздывать на работу в плохую погоду

Иван Шкловец. заместитель руководителя Роструда, сообщил, что работодатели не могут привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за то, что тот опоздал на работы из-за сложных погодных условий. Он пояснил, что необходимо учитывать возможное наличие уважительных причин и просить сотрудников писать объяснительные.

Если в тексте объяснительной окажется, что сотрудник опоздал из-за тяжелых погодных условий, например, из-за снегопада, то его нельзя привлекать к ответственности. Такая причина считается уважительной, пишет ТАСС.

За последние несколько дней сотни москвичей опоздали на работу из-за сильного снегопада. Praktika.ru не раз рассказывала о том, что сейчас синоптики фиксируют в столице рекордный объем осадков, а на улицах работают десятки тысяч снегоуборочных машин.