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05 февраля, в 18:56
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Гуляем! Роструд разрешил опаздывать на работу в плохую погоду

Теперь работодатель не может наказывать сотрудника за такое опоздание

Иван Шкловец. заместитель руководителя Роструда, сообщил, что работодатели не могут привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за то, что тот опоздал на работы из-за сложных погодных условий. Он пояснил, что необходимо учитывать возможное наличие уважительных причин и просить сотрудников писать объяснительные.

Если в тексте объяснительной окажется, что сотрудник опоздал из-за тяжелых погодных условий, например, из-за снегопада, то его нельзя привлекать к ответственности. Такая причина считается уважительной, пишет ТАСС.

За последние несколько дней сотни москвичей опоздали на работу из-за сильного снегопада. Praktika.ru не раз рассказывала о том, что сейчас синоптики фиксируют в столице рекордный объем осадков, а на улицах работают десятки тысяч снегоуборочных машин.


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Darkgray
Гость
Darkgray

а гололёд считается уважительной причиной? – было бы не плохо всю зиму опаздывать )))

25 дней 59 минут назад