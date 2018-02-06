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06 февраля, в 22:55
Новости

Ростуризм призвал россиян на Тайване соблюдать спокойствие

На острове произошло землетрясение

Ростуризм призвал россиян, которые оказались на острове Тайвань во время землетрясения, сохранять спокойствие. Ведомство также настоятельно порекомендовало следовать указаниям властей и соблюдать требования безопасности.

Информации о наличии пострадавших среди российских туристов не поступало, рассказали на официальном сайте Ростуризма. При этом, на острове разрушено несколько зданий, в том числе один отель, и повреждено 2 моста.

Напомним, на северо-востоке острова Тайвань возле побережья уезда Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,5. Исследователи уже заявили, что очаг находился на глубине 11 километров под землей. В ЧП пострадали, как минимум, 188 человек. Стоит отметить, что в последнее время погода стала резко меняться во многих странах – Praktika.ru регулярно рассказывает о современных причудах климата.


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