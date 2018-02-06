Ростуризм призвал россиян на Тайване соблюдать спокойствие

Ростуризм призвал россиян, которые оказались на острове Тайвань во время землетрясения, сохранять спокойствие. Ведомство также настоятельно порекомендовало следовать указаниям властей и соблюдать требования безопасности.

Информации о наличии пострадавших среди российских туристов не поступало, рассказали на официальном сайте Ростуризма. При этом, на острове разрушено несколько зданий, в том числе один отель, и повреждено 2 моста.

Напомним, на северо-востоке острова Тайвань возле побережья уезда Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,5. Исследователи уже заявили, что очаг находился на глубине 11 километров под землей. В ЧП пострадали, как минимум, 188 человек. Стоит отметить, что в последнее время погода стала резко меняться во многих странах – Praktika.ru регулярно рассказывает о современных причудах климата.