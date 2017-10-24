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24 октября, в 18:17
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Розенберг добился в суде полутора миллиона рублей за увольнение из Telegram

Стороны пришли к мировому соглашению

В Санкт-Петербурге утвердили мировое соглашение по спору Антона Розенберга, экс-директора особых направлений компании «Телеграф», которое, по его словам, связано с мессенджером Telegram,

Антон Розенберг потребовал восстановить его на работе после незаконного увольнения, а также выплатить ему 462 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и потери заработка, пишет РИА Новости.

Суд определил утвердить мировое соглашение, по которому «Телеграф» отзывает свой иск к Розенбергу на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны, а тот, в свою очередь, получает более полутора миллионов рублей. Розенберг за вычетом 13% налога получит от компании более 1,55 миллиона рублей.

Ранее «Практика» писала о конфликте Антона Розенберга с братьями Дуровыми.


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