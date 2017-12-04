РСПП предложил хранить сетевой трафик абонентов трое суток

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вынес предложение по сохранению абонентского трафика в сети передачи данных в течение трех дней.

При этом голосовые и sms-сообщения предлагается хранить полгода, сообщают “Ведомости”.

Такой проект предложила рабочая группа комиссии РСПП по связи и информационным технологиям.

На сегодняшний день согласно закону, внесенному в Госдуму Ириной Яровой в 201г году, с июля 2018 года операторы связи должны будут хранить все разговоры абонентов и их интернет-трафик до полугода.

Инициатива представителей РСПП предполагает ограничить хранение интернет-трафика пользователей тремя днями. Это обусловлено тем, что операторы мобильной связи могут затратить не исполнение закона не более трех миллиардов рублей в год.

Ранее “Практика” писала, что пакет антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой попал в список из десяти самых жестких инициатив, которые наносят ущерб развитию инноваций в 2016 году.