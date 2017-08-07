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RTL ответил на призывы украинского посла в отношении Scooter

Дипломат от Украины просил исключить Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду"

Телевизионный канал RTL, которое представляет шоу с участием солиста группы Scooter, прокомментировал призывы украинского посла в Германии применить меры к музыканту.

Как сообщает РИА Новости, накануне дипломатический представитель Украины Андрей Мельник призвал организаторов телевизионного проекта «Германия ищет суперзвезду» убрать из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера.

Украинский посол в ФРГ попросил о таком в связи с тем, что немецкая группа дала концерт на территории Крымского полуострова.

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», — сообщается в письменном ответе  RTL на запрос информационного агентства.

Ранее «Практика» писала о том, что на Украине против участником группы Scooter заведено дело из-за концерта в Крыму.

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