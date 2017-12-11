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11 декабря, в 10:48
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Рубль снижается к евро и доллару

Московская биржа соощила график торгов на 22-26 декабря

В понедельник, 11 декабря, с начала открытия торгов рубль снижается к евро и доллару.

Такие данные показывает Московская биржа на своем сайте. К 10:30 по московскому времени  курс доллара составил 59,215 рубля, а курс евро – 69,80 рубля.

Также сегодня Московская биржа опубликовала график проведения торгов иностранной валютой с 22 по 26 декабря 2017 года.

По данным биржи, 25 и 26 декабря торги по инструментам BYNRUB, USDRUB, EURUSD, GBPRUB, CHFRUB и HKDRUB проводиться не будут, так как в Белоруссии, США, Германии, Великобритании, Швейцарии и Гонконге это  нерабочие дни.

22 и 25 декабря 2017 не будет торгов по своп контрактам USD_TOM1W и CNY_TOM1W в связи с тем, что расчеты на валютном рынке и рынке драгметаллов с 1 по 8 января 2018 года не проводятся по инструментам с активами USD и CNY.

 


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